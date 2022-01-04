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Рубрика: Общество

Видео: В Сочи детеныши леопарда получили имена

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Котята самки переднеазиатского леопарда Шивы, которые родились почти четыре месяца в горах под Сочи, с Нового года во всех документах будут значиться как Ачипсе и Челмас. Как сообщили в Сочинском национальном парке, под такими кличками их внесут в международную племенную книгу переднеазиатского леопарда.

Фото: iStock
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По словам сотрудников созданного более 12 лет назад на территории нацпарка "Центра восстановления леопарда на Кавказе", здесь существует традиция давать котятам имена в честь гор, рек и урочищ, которые находятся в пределах исторического ареала обитания этих редких животных на юге России. Что было сделано и на сей раз. Поэтому котенок-самка получила имя реки Ачипсе в Кавказском заповеднике, а котенок-самец по названию урочища Челмас в Карачаево-Черкесской Республике.

Между прочим, именно в урочище Челмас в 1870 году впервые в истории письменно зафиксировал встречу этого барса с человеком в статье "Борьба с леопардом" член Русского географического общества Николай Петрусевич.

Вскоре под этими именам котят внесут в единую Европейскую племенную книгу в Лиссабоне и станут отслеживать их дальнейшую судьбу.

А еще малышей на днях собираются перевести в большие вольеры (здесь находятся шесть вольеров, каждый из которых занимает один гектар), где их продолжат готовить в дикую природу. Как рассказали в Центре, за два года котята должны овладеть навыками самостоятельной добычи пищи и приобрести "психологическую стабилизацию для нормальных внутривидовых отношений с сородичами на воле".

Первый выпуск трех хищников, подготовленных в "Центре восстановления леопарда на Кавказе" произошел в 2016 году. С помощью спутникового мониторинга зверей, который велся в течение года, ученые увидели, что они успешно адаптировались в естественной среде. Сейчас в Центре находятся 15 особей переднеазиатского леопарда (десять взрослых кошек и пять котят). Пять леопардов проходят программу подготовки к выпуску в дикую природу. После успешной сдачи экзаменов они будут выпущены в естественную среду обитания в 2022 году.

А всего на волю уже выпущено 10 леопардов. "Причем шесть из них прекрасно адаптировались и уже четыре-пять лет живут в природе", - уточнили в нацпарке.

Как уже сообщала "РГ", министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ноябре прошлого года поддержал инициативу Сочинского национального парка об открытии части Центра восстановления леопарда на Кавказе для туристов.

Справка "РГ"

Программу восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе (она была запущена по инициативе президента страны Владимира Путина) с 2009 года реализует Минприроды России. В ней участвуют специалисты Сочинского национального парка, Кавказского биосферного государственного заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF России), Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН, Московского зоопарка, а также Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

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