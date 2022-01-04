Россия готова транспортировать пострадавших в ДТП пассажиров в Беларуси

30-35 российских туристов, пострадавших накануне в ДТП на автотрассе в Лиозненском районе Беларуси, могут быть выписаны уже во вторник, а два пациента получили в результате аварии тяжелые травмы. Об этом проинформировал главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.

В этой ситуации российские власти готовы провести транспортировку самых тяжелых пострадавших, подтвердил почетный консул РФ в Витебске и Витебской области Юрий Суманеев, сообщает БЕЛТА, подчеркнув, что всем гражданам России будет оказана необходимая правовая и финансовая поддержка.

Российская дипломатическая миссия и консульская служба, пояснил дипломат, "сразу подключились к тому, чтобы обеспечить все права граждан Российской Федерации. К счастью, вся медицинская помощь по транспортировке и размещению людей была оказана незамедлительно и в полном объеме. Все люди удовлетворены, спасибо за это Беларуси и братскому белорусскому народу", - отметил он.

Кстати, в Витебской больнице в связи с происшествием были экстренно перепрофилированы хирургическое отделение и часть травматологического. Главврач клиники уточнил, что госпитализировано 42 человека, двое из них с тяжелыми травмами позвоночника. "По поводу их состояния планируется консультация с коллегами из российского Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко по видеосвязи. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них уже готовятся к выписке. Экстренная помощь оказана всем, затем амбулаторное лечение они продолжат в России", - пояснил медик, добавив, что пострадавший 8-летний ребенок чувствует себя хорошо.

Как уже передавал "СОЮЗ", днем 3 января в Лиозненском районе РБ столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. Водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП водитель машины погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы. По факту ДТП Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.