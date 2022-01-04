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Рубрика: Общество

В России в 2022 году представят единую вакцину от гриппа и COVID-19

В 2022 году "Ростех" представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса. Об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

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"Пока работаем", - заявил он РИА Новости. По словам Чемезова, необходимо провести все испытания, чтобы "было безопасно и эффективно". Отмечается, что уже получены хорошие результаты исследований, но есть и над чем работать.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что через 3-4 месяца в гражданский оборот поступит назальная вакцина от коронавируса. Ученый отметил, что эта вакцина будет эффективна против нового штамма "омикрон".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко надеется, что пандемия COVID-19 завершится в следующем году, однако он подчеркивает, что это невозможно без участия в процессе каждого человека. Речь идет о вакцинации против коронавируса, которую сейчас могут пройти все граждане России бесплатно. В конце декабря министр сообщил, что в России прививки от COVID-19 сделали 78 миллионов человек.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Пандемия коронавируса COVID-19

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