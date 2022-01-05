Академик Бокерия: Данных о влиянии вакцинации на работу сердца нет

Данных о том, что вакцинация от коронавируса способна повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, нет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии, академик РАН Лео Бокерия.

"У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему​​​. Мы с женой, возрастные люди, пошли, привились. Никаких проблем не было", - сказал Бокерия.

Ранее академик выразил мнение, что душа человека находится в системе кровообращения.

В новогодние праздники система здравоохранения РФ находится в повышенной готовности. В частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает ухудшения эпидемиологической обстановки после продолжительных выходных. Премьер-министр Михаил Мишустин уже призвал россиян пройти вакцинацию в январские каникулы.