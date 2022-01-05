Bloomberg: Европа в ближайшее время может остаться без газа

Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и низких запасов голубого топлива в хранилищах. "Впереди два самых холодных месяца", - говорится в статье агентства Bloomberg.

Авторы публикации напомнили, что страны ЕС сами себя загнали в угол. Топливный кризис - следствие перехода к возобновляемым источникам энергии и снижение добычи газа. Ставка на так называемую зеленую энергетику себя не оправдала.

По мнению экспертов, единственный выход из сложившейся ситуации - дополнительные поставки голубого топлива из России по "Северному потоку-2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом. Но Европа сама рубит сук, на котором сидит, затягивая процесс сертификации объекта.

Запуск "СП-2", безусловно, повлияет на стоимость газа, заявил президент России Владимир Путин. Все почувствуют это на себе, в том числе и домохозяйства. Даже на Украине газ подешевеет, поскольку значительный объем голубого топлива Киев покупает по ценам европейского рынка.