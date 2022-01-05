Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно- досрочного освобождения.

По данным следствия, 4 января в Костроме двое мужчин похитили пятилетнюю девочку и унесли в неизвестном направлении. Позднее тело ребенка нашли в комнате одного из городских общежитий. Одним из задержанных за убийство оказался педофил-рецидивист.

"Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение (браслеты, позволяющие отслеживать приближение, например, к детским садам и школам), исключить возможность условно-досрочного освобождения, штрафов, доступа к интернету", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.

По мнению вице-спикера ГД, важно понять и причины, почему за 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло на 79%.

Кроме того, она считает, что необходимо как можно скорее принять закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Пока документ прошел первое чтение.

"Нелюди, совершившие преступление, должны быть наказаны самым строжайшим образом", - подчеркнула Анна Кузнецова.