МИД РФ выпустил рекомендацию для оказавшихся в Казахстане россиян

Российским гражданам, которые в данный момент находятся в охваченном беспорядками Казахстане, лучше проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей. Соответствующую рекомендацию распространил ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел РФ.

"В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, из-за беспорядков, которые начались в стране 2 января, президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения по всей территории республики. Особенно напряженная ситуация складывается в Алма-Ате, где вооруженные протестующие громят и захватывают различные здания.