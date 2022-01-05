На трассе М-12 разрешат сквозной проезд некоторых видов автотранспорта

До конца 2022 года на всех участках будущей скоростной автомагистрали М-12 (Москва - Нижний Новгород - Казань) будет разрешен сквозной проект строительной техники. Об этом сообщили в пресс-службе "Автодора".

"Сквозной технологический проезд обеспечит беспрепятственный проезд строительной техники, минуя региональную дорожную сеть, и упростит процесс поставки стройматериалов в любую точку М-12, - говорится в сообщении. - Что касается обычных пользователей дорог, то нахождение на строительной площадке и движение постороннего гражданского транспорта по технологическому проезду не допускается. У автомобилистов будет возможность воспользоваться автодорогой М-12 через два года".

Трасса М-12 строится с опережением графика, сообщал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. Ожидается, что некоторые участки автомагистрали будут сданы в 2022 году. Предполагается, что новый скоростной маршрут увеличит транзит грузов из Китая в Европу транзитом через Россию.