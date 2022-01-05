Песков: Казахстан сможет самостоятельно решить свои внутренние проблемы

Россия выступает против вмешательства кого-либо извне в ситуацию в Казахстане. В Кремле считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос РИА Новости, запрашивал ли Нур-Султан помощь у Москвы.

"Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Важно, чтобы никто не вмешивался извне", - сказал Песков.

Второго января в Казахстане начались акции протеста в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители выступили против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате и других городах страны. Утром пятого января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. В Алматинской области до 19 января введен режим чрезвычайного положения.