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05.01.2022 05:00
Рубрика: Власть

Законы об отдыхе 2022 года: штраф, путевки без денег, курортный сбор

Текст: Ирина Белова, Татьяна Кузнецова, Елена Шулепова
Новый год некоторые регионы начали с законов, которые касаются отдыха. В одном - заработал документ о тишине и покое граждан. Чтобы люди могли спокойно отдыхать в своих квартирах после работы. В другом - позаботились о летнем отдыхе детей. Чтобы он был доступен всем, вне зависимости от того, где работают их родители.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Тише будешь

В Брянской области с января вступил в силу закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан". Речь идет о нарушении спокойствия громкой музыкой, пением, использованием пиротехники, шумом, связанным с ремонтными работами, и другими действиями не только в ночное, но и в дневное время суток.

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Как рассказали в пресс-службе облдумы, документ дорабатывался более полугода, в региональный парламент поступили несколько десятков предложений от жителей региона. В результате, в нем остались только те нормы, которые одобрены большинством участников обсуждения. В пакете с этим законом одобрен закон, устанавливающий порядок привлечения к административной ответственности за нарушение тишины.

Следи за ребенком

Начал работать на Брянщине и закон "Об административных правонарушениях на территории Брянской области", внесенный региональным уполномоченным по правам ребенка.

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Речь об усилении ответственности взрослых за безопасность жизни и здоровья детей во время отдыха у реки, озера, водохранилищ и любого другого водного объекта. В первую очередь, это относится к купанию детей в запрещенных местах и выходу на тонкий лед. Штрафы за нарушения - от тысячи до 10 тысяч рублей.

100-процентная компенсация

В Рязанской области вступили в силу поправки в областной закон "Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области". Корректировки касаются компенсации работающим родителям предельного размера стоимости путевок в сезонные оздоровительные лагеря.

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С просьбой поддержать эти изменения во время их обсуждений к коллегам обратился глава регионального парламента Аркадий Фомин. "Сейчас полный возврат могут получить родители, которые работают в бюджетной сфере, в некоммерческих организациях, - пояснил он свою позицию. - На рабочей группе по реализации послания президента РФ мы сошлись во мнении, что необходимо обеспечить равные возможности для всех семей, и стопроцентная компенсация должна осуществляться вне зависимости от места работы родителей".

Теперь родителям, чьи дети будут отдыхать в сезонных оздоровительных лагерях Рязанской области, вне зависимости от сферы их деятельности, полностью компенсируют предельный размер стоимости путевки на одного ребенка в сутки. Продолжительность отдыха от 7 до 24 дней.

Курортный сбор вырос

С этого года в Алтайском и Краснодарском краях увеличится размер курортного сбора. В Сочи вместо 10 рублей в сутки он теперь составит 50, а в остальные районах Кубани, где проходит эксперимент, платить надо будет 30 рублей.

Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, повышение курортного сбора связано с необходимостью увеличить поступления в региональную казну.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"К курортному сезону мы готовимся за счет краевого бюджета, - пояснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Но только за счет края мы должный уровень отдыха не создадим. Все средства, полученные от сбора, направляем на благоустройство курортных территорий".

Вырастет курортный сбор и в Белокурихе Алтайского края. Это единственное место в крае, где с мая 2018 года в качестве эксперимента ввели курортный сбор. В пандемию его на некоторое время отменили, чтобы помочь санаториям привлечь туристов после вынужденного простоя. Потом снова возобновили, но по сниженной ставке - 30 рублей с одного отдыхающего за сутки, не считая дня заезда. А с 1 января 2022 года его вновь повысили - до 50 рублей, то есть до уровня, который был в 2019-м.

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"За все время взимания сбора в региональный фонд развития курортной инфраструктуры поступило более 107 миллионов рублей, - рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. - За это время в Белокурихе обустроены старые и новые терренкуры, приведены в порядок прилегающие к курортной зоне леса. Сейчас создается курортный парк с пешеходными, велосипедными дорожками и современной детской площадкой".

О других законах читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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