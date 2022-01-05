Спасатели эвакуировали экипаж судна "Григорий Ловцов"

Спасатели МЧС эвакуировали экипаж грузового судна "Григорий Ловцов", зажатого льдами в Охотском море. Для этого был задействован вертолет Ми-8 - он завис над судном, и с помощью веревки члены экипажа забрались на борт.

"Моряки доставлены в город Николаевск-на-Амуре. Состояние экипажа удовлетворительное. Медицинская помощь не требуется", - передает МЧС России. В сообщении подчеркивается, что спасательная операция проходила ночью и затруднялась ветром и льдом, который ломался под ногами.

Судно подало сигнал бедствия во вторник, 4 января, находясь недалеко от Шантарских островов. Аварийная ситуация сложилась из-за ледообразования и угрозы повреждения корпуса. На борту находилось восемь человек. В Восточном межрегиональном СУТ СК России началась доследственная проверка по факту происшествия.