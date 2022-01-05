Прокуратура проверит аэропорт Челябинска из-за поломки телетрапа

В аэропорту Челябинска организована проверка спецтехники. Сегодня утром из-за неисправности телетрапа самолет пришлось отбуксировать на стоянку воздушных судов, сообщили в среду в уральской транспортной прокуратуре.

- 5 января после посадки рейса номер 413 сообщением Москва - Челябинск по причине технической неисправности телетрапа борт отбуксирован на стоянку воздушных судов, - пояснили в надзорном ведомстве. - Высадку пассажиров пришлось производить автобусным транспортом.

В ходе проверки предстоит дать оценку технического состояния спецтехники, предназначенной для обслуживания пассажиров, отметили в прокуратуре.

Как уже сообщала "РГ", ранее челябинский аэропорт оштрафовали за монопольно высокие цены на аренду телетрапов. По данным УФАС, она оказалась самой высокой в стране.