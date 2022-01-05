Стало известно время проведения заседания Совета Россия-НАТО

Заседание Совета Россия-НАТО, которое должно пройти в Брюсселе 12 января, начнется в 10 утра по местному времени (12:00 по Москве) и, как ожидается, продлится около трех часов. Об этом говорится в соответствующем заявлении альянса.

"После переговоров генсек Йенс Столтенберг выступит перед СМИ в качестве председателя Совета Россия-НАТО. В 10:00 начнется заседание Совета. Около 13:30 (15:30 по Москве - прим. "РГ") - пресс-конференция генсека НАТО", - рассказали в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что созвал заседание Совета Россия-НАТО на 12 января. Ожидается, что на повестке дня будут вопросы, связанные с европейской безопасностью, в частности - с Украиной.