В комендатуре Алма-Аты заявили о подготовке протестующих за рубежом

Алма-Ате нанесен огромный ущерб в ходе массовых беспорядков, которые проходят в городе. Об этом заявили в комендатуре города.

"К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности", - передает РИА Новости сообщение информационного центра временного органа власти, действующего в условиях режима чрезвычайного положения.

В комендатуре отметили, что в городе немало мародеров, которые "ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медиков" и "нанося ущерб бизнесу".

При этом власти отметили координацию сил, которые бесчинствуют сейчас в Алма-Ате. "Высокая организованность бандитов свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом", - говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал организаторов погромов в Алма-Ате террористическими бандами. В связи с этим он счел уместным обратиться за помощью к партнерам республики в ОДКБ.