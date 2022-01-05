В Минске считают важным стабилизировать ситуацию в Казахстане

В Беларуси выражают надежду, что казахстанское руководство сможет стабилизировать ситуацию в стране. Комментируя события, произошедшие в одном из государств Содружества, пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз подчеркнул 5 января, что Минску небезразлично то, что происходит в эти дни в Казахстане.

"Это близкая нам страна, наш союзник, поэтому мы внимательно и с обеспокоенностью отслеживаем ситуацию. Более того, и по содержанию, и по форме события нам знакомы. Механизмы и инструменты видны невооруженным взглядом", - констатировал дипломат.

В этой связи, уточнил он, "на данном этапе считаем важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. Надеемся, что казахстанское руководство с этим справится. История убедительно доказала, что путь переворотов и революций ни к чему хорошему не приводит".