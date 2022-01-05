В Москве пройдет международный фестиваль к 150-летию Александра Скрябина

Величайший музыкальный новатор своего времени, философ, романтик и мечтатель Александр Скрябин в своем последнем произведении "Мистерия", где должны были слиться воедино звуки, цвета, ароматы и пластика танца, хотел обратиться ко всему человечеству, мечтая о создании нового фантастического миропорядка на земле. Но жизнь композитора оказалась недолгой (всего 43 года), его смерть - мистической. Скрябин, заключая контракт на аренду квартиры на Арбате в 1912 году, настаивал на сроке в три года - до 14 апреля 1915-го. Именно в этот день он и умер от заражения крови.

За свой стремительно яркий и короткий по времени творческий путь Скрябин создал огромное количество сочинений, среди них: три симфонии, "Поэма экстаза", "Прометей", Концерт для фортепиано с оркестром; 10 сонат, поэмы, прелюдии, этюды для фортепиано и др. Музыка Скрябина буквально вся пронизана жизнеутверждающей радостью, упоением, неудержимым стремлением к свободе духа, идеалам света, добра, единению и братству людей.

Фестиваль, задуманный в честь композитора, - крупный музыкальный проект, который продлится до 1 марта и включит 22 концерта, где будут исполнены практически все произведения Скрябина, а также сочинения его предшественников и последователей. Инициатором и художественным руководителем фестиваля стал выдающийся пианист Борис Березовский, сумевший собрать знаменитых музыкантов разных поколений, создать грандиозный Фестивальный оркестр и соединить с музыкой Скрябина звучащее слово - поэзию Серебряного века - в исполнении известных российских актеров.

В эксклюзивном интервью "РГ" Березовский рассказал, почему Скрябин остается до сих пор "красивым, элегантным и оптимистичным композитором", для чего он лишил музыку ритма, а также о джазе и "абсолютно счастливой" музыке композитора.

Провести фестиваль, соизмеримый с личностью такого музыканта, идея весьма амбициозная…

Борис Березовский: Я очень благодарен Минкультуры России за то, что оно так щедро поддержало идею проведения этого фестиваля. 150-летие одного из моих любимейших композиторов послужило невероятным предлогом и создало определенный контекст этого проекта, в котором я могу выразить и свою любовь, и восхищение гением Скрябина, а также пригласить своих замечательных коллег, которые также, как и я, играют и обожают его.

Как вы понимаете слова Скрябина: "Я так счастлив, что если б мог одну крупицу моего счастья сообщить целому миру, то жизнь показалась бы людям прекрасной..."?

Борис Березовский: Эту цитату я не знал. Кстати, в ней - он весь. Как мне кажется, Скрябин - нематериальный композитор. Для него главным был дух, а это целый космос, - стремление к чему-то прекрасному и возвышенному.

Скрябин попал на Землю по ошибке. Когда он садился на землю, то подстилал по три одеяла, чтобы не соприкасаться с ней, так его несло ввысь! Думаю, что в наше время Скрябин очень актуален, потому что мы живем в эпоху материализма, которая с последними событиями все больше и больше демонстрирует свою некоторую тупиковость. Наверное, время Скрябина настает именно сейчас: его все больше и больше будут ценить, любить и играть.

Композитор мечтал исполнить в Индии в специально построенном храме "с текучей архитектурой" музыку "тонких сфер"… Мир художника - всегда недосягаем, но для композитора он реален?

Борис Березовский: Фантазия имеет огромную силу, ведь не зря людям дана эта способность. Как-то я беседовал на эту тему с нашим гениальным Михаилом Васильевичем Плетневым, и он мне сказал: "Если бы Скрябин подошел к танцорам и почувствовал запах пота, который от них исходит после всех этих изумительных танцев, он бы, наверное, упал в обморок!". Полеты фантазии должны оставаться, этот мир должен существовать в воображении.

Что вас, человека третьего тысячелетия, сближает с личностью Скрябина?

Борис Березовский: Ничего. Я плохо одеваюсь (смеется), а он одевался изысканно; Скрябин выбирал самую лучшую мебель, а у меня дома - полная эклектика. Он был невероятный эстет, а меня больше тянет к народной музыке… Даже при всей огромной любви к Скрябину, его мир мне далек, я - земной человек.

Как же вы пришли к столь совершенному исполнению его музыки?

Борис Березовский: Первые впечатления: мне всего 11 лет, прелюдии Скрябина 11-й опус (символично!), в которых очень много красоты и невероятной грусти. Этот "красивый пессимизм" страшно тревожил мою юную душу. Я откликался на него. Но вся прелесть Скрябина в том, что он ушел от этого. В среднем периоде этот "красивый пессимизм" уже окончательно пропадает, а потом Скрябин пишет абсолютно счастливую космическую музыку! Это то, чего не совершил, к примеру, Шопен, - он так и остался пессимистом до конца. А Скрябин доказал, как возможно быть красивым, элегантным и оптимистичным в этом довольно страшном мире. Когда играешь музыку Скрябина, нужно пройти долгий период выучивания и вживания в текст. И только после окончательного погружения, уже на сцене, ощущаешь совершенное стопроцентное счастье.

Какое из высказываний современников Скрябина о его творчестве, на ваш взгляд, самое оригинальное?

Борис Березовский: Танеев всегда немножко иронизировал над художественными экспериментами Скрябина. После премьеры "Поэмы экстаза" он пролистал партитуру сочинения и с улыбкой произнес: "Вы единственный композитор, который так себя любит, что даже в партитуре своего музыкального произведения пишет ремарку: божественно"!

Я думаю, что "вселенная Скрябина" - это мир очень свободного человека, божественного создания, даже где-то равного Богу. Отсюда, собственно говоря, и возникали такие его пометки.

Как вы считаете, на какую область искусства в большей степени повлияли музыкальные открытия композитора?

Борис Березовский: Безусловно, на джаз. Все джазовые гармонии были им разработаны за 25 лет до того, как появилось даже само понятие "джаз". Гармонический "джазовый соус" - это изобретение Дебюсси и Скрябина. Причем, они одновременно, не зная друг друга (один во Франции, другой в России), создали этот язык счастья. Другое дело, что душа джаза, безусловно, не русская, она - афроамериканская. Но соус, благодаря которому мы с таким удовольствием употребляем эту музыку, безусловно, разработан именно ими.

Уникальность открытий позднего Скрябина заключается и в том, что он первым из композиторов уходит от ритма, тем самым лишая музыку притяжения. В прошлом веке было много попыток совершить "музыкальную космическую одиссею", делали это многие на уровне звука, как, например, группа "Space", которую я очень люблю. Но ритм у них - будь здоров, как к Земле притягивает! На мой взгляд, скрябинский "выход в невесомость" повлиял на живописное и визуальное искусства XX столетия. Поэтому музыкальный язык композитора мне интересен в плане ритма, хотя я прекрасно понимаю, что это не всем доступно.

Еще одно новшество в творчестве композитора - видеть музыку в цвете, к которому современники относились весьма скептически: Рахманинов, разбирая за роялем в присутствии Скрябина "Прометея", спросил не без сарказма, а какой тут цвет? И Скрябин обиделся… Вы обладаете синестетическим восприятием звука?

Борис Березовский: Нет, и я к этому довольно равнодушен. Мне как музыканту гораздо интереснее гармония Скрябина и все его новаторские порывы в этой сфере. Но на фестивале дважды будет исполнен "Прометей" по партитуре, хранящейся в Париже, где рукой Скрябина прописаны все оттенки цвета этой музыки. То, что задумал Скрябин будет воссоздано.

Однажды вы сказали, что "обожаете летать авиалиниями Рахманинова и Скрябина". Что ожидает начинающего музыканта в подготовке к полету на скрябинских "авиалиниях"?

Борис Березовский: До этого нужно просто дорасти. Я пришел к позднему Скрябину со всем своим музыкальным опытом только года три назад и пришел через джаз. Джазовые гармонии, дающие почувствовать полный расслабон и кайф привели меня сначала к Скрябину среднего периода. А поздний Скрябин, - это уже приобретенный вкус. Я бы добавил также, что спешить не надо, в какой-то момент это придет само, и ты почувствуешь, какое это счастье!

И еще, я понял (спасибо за этот вопрос в самом начале) что у нас общего со Скрябиным. Эксперименты! Вот я абсолютно убежден, что оркестр может прекрасно, изумительно играть без дирижера, и будущее - именно за такими коллективами. И наш эксперимент будет впервые проведен на открытии: Фестивальный оркестр исполнит сложнейшее произведение - Первую симфонию. Огромное количество людей на сцене: 150 человек оркестр и еще большой хор. Насколько эксперимент удастся, судить не мне. Но по результатам первых репетиций, все должно пройти замечательно. В этом оркестре играют суперпрофессионалы из лучших коллективов. Но даже с таким сильнейшим составом право на жизнь такой интерпретации еще нужно доказать. После открытия оркестр сыграет еще и с дирижером, ведь моя мечта - не в том, чтобы избавиться от него. Необходима определенная свобода для счастливой жизни оркестра. Но это уже совсем другая тема для беседы.

Справка "РГ"

I Международный фестиваль имени А. Н. Скрябина, посвященный 150-летию со дня рождения композитора, пройдет с 6 января по 1 марта 2022 года на крупнейших столичных сценах: Большой и Малый залы Московской консерватории, Концертный зал имени П. И. Чайковского, Концертный зал имени С. В. Рахманинова, Зал "Зарядье", Мемориальный музей А. Н. Скрябина, Московский Планетарий.

В фестивальной афише - Концерт для фортепиано с оркестром, оркестровая прелюдия "Мечты", Первая симфония, "Поэма экстаза", "Поэма огня", а также циклы прелюдий, почти все сонаты, многочисленные фортепианные пьесы.

В числе солистов - канадский пианист и композитор Марк-Андре Амлен, французский пианист Люка Дебарг, представители нескольких поколений русской пианистической школы: Михаил Воскресенский, Владимир Овчинников, Борис Березовский, Александр Гиндин, Юрий Фаворин, Дмитрий Маслеев, Андрей Коробейников, Вадим Холоденко, Алексей Чернов, Варвара Мягкова и другие; известные солисты - скрипачи Павел Милюков и Никита Борисоглебский, виолончелисты Александр Рудин и Борис Андрианов, трубач Кирилл Солдатов, певицы Олеся Петрова, Яна Иванилова; актеры Чулпан Хаматова и Евгений Цыганов. В программах фестиваля выступят также студенты российских консерваторий.

В фестивале примут участие ведущие коллективы: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Российский национальный оркестр, Вокальный ансамбль INTRADA, Академический большой хор "Мастера хорового пения" радио "Орфей" и другие. В рамках проекта создан Фестивальный оркестр имени А. Н. Скрябина.

Фестиваль проводится по инициативе министерства культуры РФ. Организатор фестиваля - Росконцерт.