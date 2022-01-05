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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре дали прогноз по распространению "французского" штамма в РФ

Текст: Ирина Невинная
Штамм коронавируса B.1.640.2, о котором накануне сообщили французские ученые, в России не обнаружен. Предварительный прогноз о рисках его распространения - вряд ли этот штамм будет представлять особый интерес, считает Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Вариант B.1.640.2 был отмечен исследователями из института IHU - Mediterranee Infection (Франция) у 12 пациентов, и заражение было связано с их поездкой в Камерун (Африка), - пояснил Камиль Хафизов. - При этом даже сами авторы препринта отметили, что слишком рано делать какие-либо выводы касаемо контагиозности нового варианта или его способности обходить иммунную систему".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Последовательность генома первого образца выявленного штамма, который отнесли к варианту B.1.640.2, была загружена в международную базу данных GISAID два месяца назад - 4 ноября 2021 года. За два месяца в базу было депонировано всего порядка 20 таких вариантов, - они обнаружены в нескольких европейских странах, а также в США и Индии, отметил эксперт.

"При этом в декабре выявлены лишь единичные случаи. Этот новый вариант действительно отличается большим количеством изменений в геноме, включая ген S-белка, и часть мутаций присуща и другим значимым штаммам - тем же "омикрону" и "дельте". Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес", - считает Хамизов.

Можно предположить, что внимание к препринту, опубликованному французскими учеными, было приковано по причине стремительного роста заболеваемости во Франции, вызванного как "дельтой", так и "омикроном". "Впрочем, быстрый подъем числа инфицированных наблюдается и в ряде других европейских странах, в которых не наблюдалось варианта B.1.640.2", - отметил Камиль Хафизов.

"В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено, и специалисты, которые проводят секвенирование геномов SARS-CoV-2, не ждут сколь либо заметного роста числа заражений новым штаммом, отмечая впрочем рост случаев "омикрона", несмотря на некоторое снижение заболеваемости", - заключил эксперт.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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