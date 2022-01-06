BMW представила iX M60 и кроссовер, меняющий цвет по нажатию кнопки

Компания BMW привезла на выставку потребительской электроники в Лас-Вегас самый мощный вариант электрического кроссовера iX и BMW iX Flow с новой технологией E Ink, которая позволяет мгновенно изменять цвет поверхности автомобиля по желанию водителя.

Самая мощная модификация BMW iX M60 оснащена двумя электромоторами номинальной мощностью 540 л.с., которая в пике может достигать 619 "лошадей". Во время спокойного вождения задействован только двигатель на задней оси (489 л.с.), а 258-сильный передний подключается по мере необходимости. Крутящий момент - 1015 Нм, который в режиме лаунч-контроля достигает 1100 Нм.

Несмотря на то, что у силовой установки iX M60 выигрыш перед битурбо V8 4.4 литра, по крайней мере, на 250 Нм, "электричка" разгоняется с места до 100 км/ч за те же 3.8 секунды, что и 625-сильный BMW X5 M Competition. Максималка ограничена на отметке 250 км/ч.

Энергия запасена в аккумуляторе с такой же ёмкостью, как и у xDrive50, - 105.2 кВт∙ч. Заявленная автономность самого мощного кроссовера в линейке составляет 566 км (по циклу WLTP). С 10 до 80% батарея от терминала постоянного тока мощностью 200 кВт заряжается за 25 минут.

Продажи BMW iX M60 начнутся во втором квартале. В это же время кроссовер появится в России, но цены на него пока не объявлены. Ранее "РГ" рассказывала, во сколько обойдётся обычный BMW iX.

Ещё одна премьера BMW на выставке CES в Лас-Вегасе: BMW iX Flow с новой технологией E Ink. Здесь стоит отметить, что "жидкие чернила" в новинку только для автокластера, так как не первый год применяются в электронных ридерах.

Фото: Пресс-служба BMW.

В компании рассказали, что в основе лежит электрофоретический процесс: пигменты различных цветов выводятся на поверхность покрытия с помощью воздействия электрического тока, в результате чего кузов приобретает желаемый оттенок.

Покрытие с чернилами E Ink состоит из миллионов микрокапсул, диаметр которых не превышает толщину человеческого волоса. В каждой микрокапсуле содержатся отрицательно заряженные белые пигменты и положительно заряженные чёрные пигменты. Когда подаётся электрический разряд, то капсулы в зависимости от силы тока, группируются определённым образом, придавая нужный оттенок. Пока в BMW реализовали чёрно-белый вариант.

В компании говорят, что это открывает безграничные возможности персонализации, не уточняя при этом, как в таком случае автомобиль-хамелеон будет получать электронный паспорт, в котором указывается цвет. Кроме того, изменение цвета кузова может быть полезно с практической точки зрения: например, в жаркую погоду можно перекрасить авто в светлый оттенок.

Фото: Пресс-служба BMW.