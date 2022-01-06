Эксперт назвала лиц с высоким риском тяжелого течения флурона

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, у кого высокий риск тяжелого течения флурона. По ее словам, тяжелее всего флурон - одновременное заражение гриппом и коронавирусом - протекает у младенцев, пожилых и больных сердечно-сосудистой, бронхо-легочной патологией или сахарным диабетом, сообщает РИА Новости.

Также, по словам специалиста, течение болезни зависит от того, есть ли у человека прививки, своевременности и правильности лечения. Как отметила Татьяна Руженцова, заразиться одновременно двумя вирусами рискуют невакцинированные и не пользующихся масками граждане.

"Наиболее опасны зоны танцпола на концертах, очереди перед кассами, общественный транспорт. Также велик риск у педагогов и медработников", - пояснила эксперт.

Название "флурон" происходит от объединения английских слов flu и coronavirus ("грипп" и "коронавирус" соответственно). В мире выявлено уже несколько случаев одновременного заражения этими болезнями.

Роспотребнадзор уже сообщал об одновременном распространении "омикрона" и гриппа этой зимой. А недавно стало известно, что в России в этом году представят единую вакцину от гриппа и COVID-19.