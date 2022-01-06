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Рубрика: Общество

Лео Бокерия рассказал, почему мужчины чаще страдают от болезней сердца

Текст: Алексей Рыбин

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия рассказал, почему мужчины чаще женщин страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Как пояснил кардиолог в интервью РИА "Новости", женщина "лучше сбалансирована"

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Женщина лучше сбалансирована. Гормональная система у женщины изначально устроена на большие физиологические нагрузки, в форме беременности и так далее", - рассказал врач.

Ранее Лео Бокерия назвал оптимальный возраст, до которого должны доживать люди, а также сообщил, что данных о влиянии вакцинации на работу сердца нет. Кроме того, академик назвал место в организме человека, в котором, по его мнению, находится душа.

Общество Здоровье Общество Наука Наука и образование РАН

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