Лукашенко прокомментировал тактику оппозиционных СМИ

Свой комментарий на реакцию ряда представителей оппозиционных СМИ в связи с направлением миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, а также различие в их подходе к событиям в Казахстане и Беларуси, сделал Александр Лукашенко. Выступая 6 января на совещании по вопросам реализации исторической политики, он обратил внимание на различные тактические приемы, которые используют эти, так называемые, демократические издания.

"Заметьте, они работают не так, как против Беларуси, а потихоньку, спокойно. В последнее время вообще практически сникли, потому, что управляются спецслужбами, которые сидят на газе, нефти в Казахстане", - полагает глава государства, слова которого приводит БЕЛТА.

Правда, говоря о переброске в дружественную страну миротворческих сил ОДКБ и участии в этой операции РБ, он обратил внимание, что и "белорусские оппозиционеры "разразились гвалтом". "Референдум же, им надо за что-то зацепиться, чтобы лягнуть президента", - пояснил Лукашенко.

Поэтому, добавил он, "когда они начинают выть, ясно - они отрабатывают деньги. Но встает вопрос: почему они не выли, когда тридцать тысяч военных были переброшены к границе Беларуси и Польши". Президент уверен, что именно на ней и хотели устроить провокацию, массированно обрабатывая население, что белорусский руководитель использует беженцев как оружие.

Ясность в провокационный маневр западной коалиции внес, в частности, и польский военнослужащий Эмиль Чечко, напомнил глава государства. Именно благодаря его показаниям стало очевидным, что силовики очень многих беженцев перебили в лесу. "Там если сейчас расследовать… Но они же замяли этот вопрос, не хотят вообще его поднимать".

Проще говоря, уточнил белорусский лидер, Польша планировала "устроить конфликт на границе. И апогеем стало бы нарушение государственной границы, когда поливали и бросали светошумовые гранаты".

Соседи, уточнил Лукашенко, рассчитывали, что он поднимет вертолеты и нанесет удар. И верховный главнокомандующий Беларуси по закону имел право на это. Но президент понимал, что это самая настоящая провокация и поэтому не пошел на вооруженный конфликт, резюмирует агентство.