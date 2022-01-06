Появился новый трейлер сериала "Пэм и Томми" о секс-скандале 90-х

На YouTube-канале видеосервиса Hulu опубликован очередной трейлер предстоящего мини-сериала "Пэм и Томми", повествующего о громком секс-скандале 90-х. В центре сюжета - отношения голливудской звезды Памелы Андерсон ("Спасатели Малибу") и ее бойфренда, музыканта Томми Ли.

В восьми сериях сериала раскроется история кражи кассеты с эротическим видео, которое впоследствии было слито в Сеть и превратилось в мировую сенсацию на заре развития интернета.

В главных ролях - Лили Джеймс ("Война и мир", "Аббатство Даунтон", "Золушка") и Себастиан Стэн (Зимний солдат в "Мстителях", "Черный лебедь", "Тоня против всех"), Сет Роген ("Донни Дарко", "Человек будущего", "Стив Джобс").

Сериал выйдет на Hulu 2 февраля.