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Появился новый трейлер сериала "Пэм и Томми" о секс-скандале 90-х

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    06.01.2022, 11:21
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: youtube.com/ Hulu Фото: youtube.com/ Hulu
Фото: youtube.com/ Hulu

На YouTube-канале видеосервиса Hulu опубликован очередной трейлер предстоящего мини-сериала "Пэм и Томми", повествующего о громком секс-скандале 90-х. В центре сюжета - отношения голливудской звезды Памелы Андерсон ("Спасатели Малибу") и ее бойфренда, музыканта Томми Ли.

В восьми сериях сериала раскроется история кражи кассеты с эротическим видео, которое впоследствии было слито в Сеть и превратилось в мировую сенсацию на заре развития интернета.

В главных ролях - Лили Джеймс ("Война и мир", "Аббатство Даунтон", "Золушка") и Себастиан Стэн (Зимний солдат в "Мстителях", "Черный лебедь", "Тоня против всех"), Сет Роген ("Донни Дарко", "Человек будущего", "Стив Джобс").

Сериал выйдет на Hulu 2 февраля.

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