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Вышел трейлер сериала о секс-скандале с Памелой Андерсон "Пэм и Томми"

Новости
    18.11.2021, 12:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис Hulu показал на своем YouTube-канале тизер-трейлер мини-сериала "Пэм и Томми" (Pam & Tommy), произведения напряженно ожидаемого (фото со съемок неплохо подогревали).

Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
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Ролик длится чуть менее двух минут, но с порога вселяет надежду, что опус вышел раз в семнадцать энергичнее и бодрее, чем безжизненный байопик Mötley Crüe 2019 года "Грязь".

Расскажет шоу, как несложно догадаться, историю отношений актрисы и модели Памелы Андерсон и барабанщика Mötley Crüe Томми Ли. Особый акцент сделан на скандале вокруг знаменитого разгульного секс-видео парочки, слитого в Сеть в 90-х.

Пэм сыграли Лили Джеймс (ремейк "Ребекки", "Малыш на драйве"), барабанщика - Себастиан "Зимний Солдат" Стэн. Плюс на борту Ник Офферман, Тейлор Шиллинг, Фред Хехингер, Пол Бен-Виктор, Можан Марно, Лоуренс Браун, Сеть Роген и Мэтт Кук.

Занимаются предприятием люди, сделавшие "Круэллу", "Рестлера" Аронофски, "Соединенные штаты Тары", "Тоню против всех", "Американскую историю ужасов", "Сынов анархии" и так далее.

Премьера - 2 февраля.

Ли только что исполнилось 59 лет. На Памеле он был женат с 1995 по 1998-й.

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