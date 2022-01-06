Премьер Баварии: Политика правительства по "Северному потоку-2" угрожает ФРГ

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по "Северному потоку-2". По его мнению, внешняя политика нового федерального правительства ставит под угрозу энергетическую безопасность ФРГ.

"Зеленая" угроза неиспользования "Северного потока-2" наносит ущерб в первую очередь Германии, заявил Зедер. Он добавил, что в условиях резкого роста цен на газ страна нуждается в надежных поставках голубого топлива, передает РИА Новости, ссылаясь на телеканал N-tv. Политик назвал ошибкой скептическое отношение главы немецкого МИД к российскому проекту.

Ранее новая глава МИД Германии Анналена Бербок от партии "Зеленые" вновь разошлась с социал-демократом, канцлером Олафом Шольцем в оценке "Северного потока-2". По мнению Бербок, газопровод играет большую "геостратегическую роль" и якобы выходит за рамки чисто экономического и коммерческого проекта, на чем настаивает Шольц, а до него - Ангела Меркель.

Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и низких запасов голубого топлива в хранилищах. "Впереди два самых холодных месяца", - говорится в статье агентства Bloomberg. Авторы публикации напомнили, что страны ЕС сами себя загнали в угол. Топливный кризис - следствие перехода к возобновляемым источникам энергии и снижения добычи газа. Ставка на так называемую зеленую энергетику себя не оправдала.