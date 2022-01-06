Президент Киргизии обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами стран ОДКБ

Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами стран-членов ОДКБ. Телефонный разговор состоялся с президентом России Владимиром Путиным, главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщили в пресс-службе главы КР, киргизский лидер выразил обеспокоенность в связи с поступающей из Казахстана информацией о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов и других фактах насилия.

Стороны также обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в Казахстане в соответствии с Уставом ОДКБ.

Напомним, акции протеста в Казахстане начались 3 января. Поводом для них послужило повышение цен на сжиженный газ. Беспорядки также вспыхнули в столице страны и других крупных городах, включая Алма-Ату и Актау. Сейчас по всей стране действует режим чрезвычайного положения.

Между тем власти Киргизии заявили, что киргизстанцы смогут беспрепятственно вернуться на родину. Все пункты пропуска на киргизско-казахской границе работают в штатном режиме.

В настоящее время кабинет министров и парламент Киргизии проводят экстренные заседания, где также обсуждается ситуация в Казахстане и возможность ее последствий для Киргизии.