В Петербурге продлили арест мужчине, облившему кислотой бывшую девушку

В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест 24-летнему парню, который в начале декабря прошлого года облил серной кислотой свою бывшую девушку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, срок меры пресечения истекает 8 марта. На судебном заседании сам обвиняемый не возражал против продления срока нахождения под стражей.

Напомним, пострадавшей девушке 16 лет. Расставшись с 24-летним ухажером, она стала дружить с 18-летним парнем. И когда пара гуляла по набережной канала Грибоедова, отвергнутый возлюбленный напал на свою бывшую, вылил ей прямо на лицо серную кислоту из бутылки. В итоге у девушки ожоги 11 процентов тела. Кислота попала в том числе на глаза и уши. Девушка почти три недели была в медикаментозной коме, незадолго до Нового года пришла в сознание, ее состояние врачи характеризуют как тяжелое. Медики прилагают все усилия, чтобы сохранить девушке зрение, как только ее состояние улучшится, начнется целая череда операций.

На одном из судебных заседаний нападавшего спросили, почему он так поступил. Тот заявил, что испытывал к девушке большое и искреннее чувство, а когда она его бросила, то решил отомстить. Сейчас он раскаивается в содеянном.