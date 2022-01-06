Рогозин сообщил об усилении охраны ключевых объектов космодрома Байконур

На космодроме Байконур в Казахстане усилена вооруженная охрана ключевых объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, при администрации Байконура создан оперативный штаб, который полностью контролирует обстановку. Рогозин также сообщил, что филиалы предприятий "Роскосмоса", правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме.

Напомним, в первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, связанные с ростом цен на сжиженный газ, переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Как минимум восемь полицейских и двое военнослужащих погибли. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и объявил режим чрезвычайного положения. Организация Договора о коллективной безопасности приняла решение направить миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.