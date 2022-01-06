Россияне резко раскритиковали финальный сезон "Сватов"

Седьмой - и финальный - сезон популярного комедийного сериала "Сваты" вызвал у россиян реакцию как минимум неоднозначную.

Помимо тех, кто, радуясь возвращению любимых героев, готов простить сюжетные огрехи, в Сети часто встречаются возмущённые поклонники сериала.

"В этом 7 сезоне нет действительно нормальной истории, странные обрывки, как будто из одного века в другой. Складывается впечатление, что лучше бы вообще ничего не снимали, чем вот такое, не пойми что", - пишут зрители.

"Шутки пошлые. Зачем?" - вопрошают недовольные. "Ждала-ждала… Посмотрела и очень разочарована. Неинтересный скучный бред", - приводит KP.RU комментарии посмотревших новый сезон сериала.

Также зрители отмечают нехватку юмора, повторение сюжетов, множество "ляпов", а также того, что "не хватает былой душевности".