Новости

Вокалист группы Big Daddy Weave Джей Уивер умер в 42 года от COVID 17:04
"Ирония судьбы" лидирует в списке любимых новогодних фильмов россиян 17:00
Умерла скандально известная актриса Джоди Бэбидол 16:51
Умер режиссер детского кино Януш Ленски 16:44
Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме 16:35

Россияне резко раскритиковали финальный сезон "Сватов"

Новости
    06.01.2022, 17:13
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Седьмой - и финальный - сезон популярного комедийного сериала "Сваты" вызвал у россиян реакцию как минимум неоднозначную.

Помимо тех, кто, радуясь возвращению любимых героев, готов простить сюжетные огрехи, в Сети часто встречаются возмущённые поклонники сериала.

"В этом 7 сезоне нет действительно нормальной истории, странные обрывки, как будто из одного века в другой. Складывается впечатление, что лучше бы вообще ничего не снимали, чем вот такое, не пойми что", - пишут зрители.

"Шутки пошлые. Зачем?" - вопрошают недовольные. "Ждала-ждала… Посмотрела и очень разочарована. Неинтересный скучный бред", - приводит KP.RU комментарии посмотревших новый сезон сериала.

Также зрители отмечают нехватку юмора, повторение сюжетов, множество "ляпов", а также того, что "не хватает былой душевности".

Новости

Умер издатель Мирослав Ковальский, "открывший" "Ведьмака" 16:29
Трейлер: Netflix снял боевик с Маргаритой Левиевой и Стасей Милославской 16:22
Умер актер из "Кин-дза-дзы!" и "12 стульев" Михаил Бычков 16:05
Рэпер Traxamillion умер в 42 года 12:35
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Владимир Городничев 04.01.2022
В Петербурге умерла режиссер "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай 01.01.2022
Умер режиссер "Ералаша" Владимир Гориккер 31.12.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Сцену с "мистером Бигом" убрали из финала первого сезона "И просто так" 12:16
Актриса из сериала "Зов ада" Ким Ми Су умерла в 29 лет 11:54
Появился новый трейлер сериала "Пэм и Томми" о секс-скандале 90-х 11:21
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
Эмма Стоун может сыграть женскую версию Человека-паука 28.12.2021
СМИ: Аня Тейлор-Джой может стать Черной Кошкой в мире Человека-паука 28.12.2021
Российские стриминги назвали популярные фильмы и сериалы 2021 года 27.12.2021