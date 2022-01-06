Въезд иностранцев в Казахстан приостановлен

В связи с объявленным режимом ЧП в Казахстане въезд иностранных граждан в страну приостановлен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя казахстанского посольства в Ташкенте.

"В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом", - добавил дипломат.

Режим ЧП был введен во всех регионах Казахстана 5 января в связи с беспорядками. МИД РФ в связи с ситуацией рекомендовал россиянам соблюдать осторожность. "Аэрофлот" отменил рейсы в Алма-Ату и Нур-Султан. Продажу билетов в Казахстан приостановила и авиакомпания S7.