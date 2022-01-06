Власти Киргизии эвакуируют соотечественников из Казахстана. Такое решение было принято в связи массовыми акциями протеста, которые проходят в этой стране.

В настоящее время министерством иностранных дел КР организована отправка в Киргизию авиапассажиров рейса Алма-Ата - Бишкек.

Для вывоза граждан КР арендовали автобусы, которые доставили людей на пограничный пост "Ак Жол", а после прохождения процедуры проверки документов пассажиров отправили по домам. Также сообщается о сбоях на железнодорожном транспорте. Часть пассажирских рейсов отменены, людям возвращают деньги. Некоторые сложности начались и с грузовыми перевозками.

В МИД КР сообщили, что в Казахстане для граждан Киргизии организована горячая линия, куда можно обратиться по вопросам экстренного выезда на родину.

Напомним, в Казахстане продолжаются массовые протесты, которые начались в первые дни 2022 года. Поводом для беспорядков стало недовольство жителей ряда населенных пунктов увеличением цен на сжиженный газ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение и обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности.