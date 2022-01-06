ВОЗ предсказала появление новых штаммов COVID-19 вслед за "омикроном"

Штамм коронавируса "омикрон" далеко не последний: вслед за ним могут появиться новые, так как уровень вакцинации в мире остается низким.

Своими опасениями на этот счет поделился директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. На брифинге 6 января он подчеркнул, что ему хотелось бы верить, что "омикрон" станет последним вариантом COVID-19, но он считает, что "в настоящее время это маловероятно".

"Мы наблюдаем высокий уровень инфицирования и высокий уровень передачи "омикрона". Есть также большие проблемы с иммунизацией: миллиарды людей по всему миру еще не получили прививку, - приводит слова Майкла Райана ТАСС. - Поэтому, к сожалению, есть еще множество возможностей для распространения вируса и появления новых вариантов. Мы надеемся, что этого не произойдет, но в настоящее время мы не прилагаем достаточно усилий, чтобы предотвратить такое развитие событий".

Штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен на юге Африки в ноябре прошлого года. Он стал шестой вариацией COVID-19 за последние два года. Несколько дней назад стало известно, что во Франции обнаружен новейший штамм с атипичной комбинацией мутаций, число которых превышает число мутаций в S-белке "омикрона". Национальное агентство общественного здравоохранения Франции пояснило, что новый вариант изучается с ноября и в стране регулярно выявляются новые штаммы. В России этот вариант коронавируса пока не обнаружен.