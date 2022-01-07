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Рубрика: Власть

Косачев: Бунт в Казахстане нацелен на насильственный захват власти

Развитие событий в Казахстане показало, что гражданские протесты переросли в бунт, целью которого является государственный переворот. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью "Ведомостям".
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Он подчеркнул, что зачинщики беспорядков дважды не отреагировали на ответ властей на их требования. Это говорит о том, что это уже не протесты, которые связаны с социально-экономическими и политическими требованиями, а бунт, в результате которого агрессоры пытаются насильственно захватить власть.

Косачев отметил, что ОДКБ впервые в своей истории получила запрос на подобную поддержку. "И впервые этот запрос основывался на классификации событий как внешней агрессии, включающей в себя террористический компонент", - отметил Косачев.

Напомним, массовые протесты начались в Казахстане в первые дни января. Гражданские митинги быстро переросли в беспорядки, зачинщики нападали на полицейских и мирных жителей, поджигали здания, занимались мародерством. Пострадали около тысячи человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено не менее шести волн атак террористов, их координировали из-за рубежа.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Казахстан Законодательная власть Совет Федерации Массовые беспорядки в Казахстане

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