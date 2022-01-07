Lada Niva Legend Bronto. Самый крутой внедорожник АвтоВАЗа за 1 млн рублей

Испытав самый "проходимый" внедорожник АвтоВАЗа, "РГ" убедилась, что Lada Niva Legend Bronto взял многое от серьезной спецтехники, сохранил харизму модели-ветерана и ценную для джиперов утилитарность. Смущает разве что ценник в 1 млн рублей.

Самому выдающемуся внедорожнику в линейке АвтоВАЗа гарантировано внимание джиперов, поклонников отечественного автопрома и даже не сведущих в автомобильных делах обывателей.

Расширенные колесные арки, усиленные пороги и рейлинги, клиренс, увеличенный с 205 мм до 240 мм, внедорожные колеса "Кама И-520 Пилигрим" размерности 235/75 R15 с внешним диаметром 29 дюймов, а также люстра Hella на крыше изменили восприятие ветерана вазовского внедорожного фронта если не кардинально, то очень заметно.

А ведь эти видимые новшества, как водится, лишь вершина айсберга. Под одежкой заводского тюнинга скрываются глубинные технические пертурбации. Так, передние и задние арки здесь подрезаны для установки колес большей размерности. Панель крыши усилена для силовых рейлингов (держат 50 кг). Лонжероны кузова форсированы дополнительным П-образным профилем.

Главные же инженерные нововведения - это добавление к блокируемому межосевому дифференциалу двух межколесных "самоблоков", усиление заднего моста и передних пружин, а также изменение передаточного отношения главной пары с 3,91 до 4,1 для усиления тяговых возможностей. Интересно, что все доработки, включая финальную сборку, осуществлялись дочерней вазовской фирмой "ВИС-Авто", а сварка и окраска кузова проходят на АвтоВАЗе.

Дело в нюансах

Фото: Борис Захаров

Впрочем, у "РГ" на тесте - не самый брутальный представитель семейства Bronto. Потенциальным покупателям следует знать, что модель (именно модель, а не модификация) бытует в двух лицах. Главное отличие базового исполнения Luxe - старые добрые стальные бамперы, которые очень хочется назвать силовыми (понятно, что это не так).

Именно с ними "тольяттинец" достигает максимальной геометрической проходимости: угол въезда: 47°, рампы: 48°, съезда: 41°. У машины, которую мы взяли на тест, эти параметры составляют 43°, 48° и 40° соответственно (тоже очень серьезно), и все из-за более цивильных бамперов - пластиковых, с интегрированными стальными направляющими.

Внутри встречаем новую переднюю панель - одну из последних работ именитого британского дизайнера Стива Маттина: спасибо ему за этот вклад. Ни тебе навязчивых крестообразных стилевых росчерков, от которых АвтоВАЗ потихоньку начинает отказываться, ни прочей мишуры. Иными словами, если не считать стильного торпедо, имеем греющий душу ретросалон, дающий мощный заряд ностальгии.

Рулевое колесо уменьшенного диаметра, взятое у версии Urban, не очень симпатичное и совершенно не в тему, тут новые дизайнеры похоже оплошали. Прежняя огромная "баранка" (как у других Niva Legend) соответствует брутальному образу куда лучше. Вообще же сюда просится оригинальный стильный руль.

Фото: Борис Захаров

Передние кресла заявлены как "имеющие улучшенный профиль". Возможно, что сидеть в целом удобно. Но тот факт, что сидушки нельзя отрегулировать по высоте, расстраивает. А вот то, что "баранка" не регулируется, кстати, не так страшно - ее положение выверено. На водительском кресле красуется метка Airbag - единственная в салоне подушка безопасности внедрена два года назад для интеграции системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Ну и задний ряд тестовой "Нивы", как вы понимаете, никак не изменился. По сегодняшним меркам он откровенно тесноват - как "галерка" современных компактных семиместных кроссоверов. Пробираться в арьергард, как и прежде, неудобно, но ехать при желании сзади можно, и, на мой взгляд, здесь даже уютнее, чем на диване "малыша" и главного конкурента Suzuki Jimny.

Фото: Борис Захаров

По объему багажный отсек не претендует на звание рекордного, но лично меня это не смущает. Две больших сумки влезает - и уже хорошо, тем более что при желании можно сложить диван, и площадка увеличится с 265 л до 585 л. 16-дюймовая же "запаска" расположилась по традиции под капотом.

Подальше от асфальта

Фото: Борис Захаров

Мои опасения, что колеса с большим внешним диаметром ухудшат поведение короткобазного внедорожника на асфальте, не оправдались. "Нива" с "катками" неплохо держит скоростную прямую как минимум до 100 км/ч, а на ямах и стыках на руль передается лишь минимальный объем вибраций.

Субъективно улучшилась и плавность хода - несмотря даже на использование более жестких и длинных пружин и усиленных амортизаторов. Все дело в увеличенном профиле 15-дюймовых шипованных "Кама И-520 Пилигрим", которые работают де-факто как дополнительный демпфер, и надо сказать, что работают неплохо. Они же, увы, ухудшают и без того небезупречную шумоизоляцию "вазовца". И это при том, что по заявлению автопроизводителя для самой внедорожной модели марки улучшена шумо- и виброизоляция.

Еще одно преимущество Niva Legend Bronto обнаруживается в плотном столичном трафике. Поскольку передаточное отношение главной пары у внедорожника от "ВИС-Авто" составляет 4,1 относительно 3,91 у стандартной "Нивы", автомобиль воспринимается как более приемистый.

С другой стороны, передачи стали еще более "короткими", и плестись в медленном трафике на "второй" получается не всегда - на малых скоростях безальтернативный 1,7-литровый мотор начинает подрагивать, точно в припадке, и приходится подтыкать "первую". Зато стартовать со "второй" можно без проблем в большинстве дорожных ситуаций, что также имеет свои плюсы.

Фото: Борис Захаров

Внедорожный потенциал очевидным образом повысился, и, как я смог убедиться, очень серьезно. Конечно, посадить этого "вазовца" на брюхом при желании можно (нам удалось это сделать в очень глубоком снегу после сильных предновогодних снегопадов). Однако даже увеличение клиренса до 240 мм - большое дело.

В результате на бездорожье на этой Niva можно ездить по колеям, проложенным грузовиками, а поскольку увеличились также и ходы подвесок, машину стало сложнее вывесить. Даже на сложном рельефе имеем контакт колес с покрытием.

Но даже если одно колесо вывешено, Legend Bronto имеет серьезное преимущество в сравнении с обычной Niva. Речь, конечно же, о самоблокирующихся винтовых дифференциалах в переднем и заднем мостах. Благодаря им при полном отсутствии момента на одном вращающихся колесе гарантированно подключается в работу второе неподвижное колесо этой же оси. Именно поэтому Legend Bronto куда легче справиться с диагональным вывешиванием в сравнении со стандартной Niva, у которой нет ни "самоблоков", ни имитации блокировок дифференциалов посредством ESP. Последней, к слову, нет ни у одного представителя семейства - только ABS от Bosh.

Фото: Борис Захаров

Хватает ли "дури" 1,7-литровому бензиновому мотору на 83 л.с. и 129 Нм с учетом того, что используются колеса большей размерности? Поскольку 5-ступенчатая "механика" получила укороченные передачи, а понижающий ряд по-прежнему "на борту", серьезного дефицита тяги не испытываешь. Понятно, что обгоны на трассе такому внедорожнику даются не просто, но нужно все же понимать, что это не главное амплуа Niva Legend Bronto.

Конечно, хочется помечтать - например, о том, что партнерская, а точнее говоря, головная компания Renault расщедрится и выделит "вазовцу" свой 109-сильный дизелек, которым комплектуют Renault Duster. Однако понятно, что шансы на это близки к нулю. Зато, как известно, минувшей осенью семейство начали оснащать на мелкосерийной основе 1,8-литровым вазовским бензиновым 122-сильным агрегатом от Lada Vesta и Xray. Правда, цена даже базовой Niva с таким сердцем, доработанным тольяттинской компанией "Супер-Авто", перевалила за 1 200 000 рублей.

Niva Legend Bronto тоже балансирует вокруг психологически непростой отметки 1 млн рублей. За машину начальной комплектации Luxe просят 961 900 рублей. В то время как топовый вариант потянет на 1 016 900 рублей, причем без учета дополнительных опций, таких как свет Hella (+25 000 рублей), прочие внедорожные атрибуты, а также доплата за четыре варианта цвета "металлик" (11 000 рублей).

Получается, что в ценовом плане Niva Legend Bronto не такой уж и народный внедорожник. Однако все познается в сравнении. Достаточно взглянуть на прайс того же соперника Suzuki Jimny. Так что мы не сомневаемся, что своего покупателя Niva Legend Bronto точно найдет.