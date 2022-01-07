Вышел впечатляющий трейлер "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна

После целой серии тизеров в Сети появился финальный трейлер "Трагедии Макбета" (The Tragedy of Macbeth) Джоэла Коэна, создавшего экранизацию злосчастной "шотландской пьесы" Шекспира без участия своего брата.

Более длинный хронометраж позволяет сформировать более полное представление о стилистике фильма - с явным уклоном в саспенс и многочисленными отсылками к кинематографическим произведениям прошлого. Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") исполняет роль зловещей леди Макбет, Дензел Вашингтон - воплощает образ главного героя.

Среди других примечательных актеров, участвовавших в съемочном процессе, можно выделить Брендана Глисона ("Залечь на дно в Брюгге", "Голгофа") , которому предстоит сыграть Дункана и Берти Карвела ("Джонатан Стрендж и мистер Норрелл", "Инспектор Адам Дэлглиш"), что предстанет перед зрителями в роли Банко.

Цифровой релиз картины состоится 14 января на Apple TV+.