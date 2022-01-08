Disney перенес премьеру мультфильма Pixar в интернет

Новый пиксаровский мультфильм "Я краснею" (Turning Red) не выйдет в кинотеатрах, сразу проследуя на сервис Disney+, сообщает Deadline. Онлайн-премьера пройдёт 11 марта.

Впрочем, как и в случае с двумя предыдущими релизами Pixar - "Душой" и "Лукой", Россию и другие страны, где диснеевский онлайн-кинотеатр недоступен, это не затронет - российская театральная премьера всё ещё назначена на 10 марта.

В центре сюжета "Я краснею" - маленькая девочка, которая, испытывая сильные эмоции, превращается в огромную красную панду.

Трейлеры можно посмотреть здесь и здесь.