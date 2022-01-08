Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана задержан по факту госизмены

Спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова по подозрению в государственной измене.

"6 января начато досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица", - говорится в сообщении ведомства.

В ряде населенных пунктов Казахстана 2 января начались акции протеста в связи с ростом цен на моторный сжиженный газ. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате, передает ТАСС.