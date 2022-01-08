МВД Казахстана: Задержано более 4,2 тысячи участников беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана после произошедших в стране беспорядков задержали более 4,2 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МВД республики.

"В органы полиции доставлены 4 266 человек", - говорится в сообщении. По предварительным данным, среди задержанных есть и иностранцы. В МВД также сообщили, что в населенном пункте Жамбылской области обнаружен схрон с оружием, а полицейские Алма-Аты на одной из станций техобслуживания изъяли патроны и боеприпасы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено не менее шести волн атак террористов, их численность около 20 тысяч. Глава государства подчеркнул, что бандиты были хорошо обучены и организованы, их действия координировались извне.

Напомним, массовые протесты начались в Казахстане в первые дни января, позже они переросли в беспорядки в нескольких городах, сообщается о случаях мародерства. До 19 января в республике действует режим чрезвычайного положения. Токаев обратился за помощью "в преодолении террористической угрозы" в ОДКБ.

Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. Они охраняют жизненно важные объекты, аэродромы, ключевые объекты социальной инфраструктуры. При этом миротворцы не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране.