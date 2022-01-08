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08.01.2022 17:44
Рубрика: В мире

Эвакуированные из Казахстана российские туристы поблагодарили военных

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ распространило видеокадры того, как в субботу на российском военно-транспортном самолете из Казахстана в Москву были доставлены 25 наших туристов. В новогодние праздники они приехали в Алма-Ату, чтобы покататься на горных лыжах, но оказались заложниками вспыхнувших в Казахстане беспорядков.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Их россияне переждали в одной из гостиниц города. А когда узнали, что международный аэропорт в Алма-Ате временно закрыт, обратились за помощью в возвращении домой к руководству российским контингентом миротворческих сил. Это просьбу наши военные без внимания не оставили.

На распространенных Минобороны РФ кадрах видно, как несколько человек разного возраста, том числе дети, садятся в автобус ПАЗ с символикой Вооруженных сил Казахстана. Судя по тому, что стекла автобуса в нескольких местах пробиты пулями, этот транспорт ранее побывал под обстрелом. Затем автобус в сопровождении двух бронетранспортеров едет по дороге в степи. На следующих кадрах - на аэродроме Жетыген туристы уже поднимаются в грузовой отсек российского военно-транспортного самолета.

Видео сопровождается короткими комментариями вывезенных нашими летчиками людей. "Большое спасибо коллегам из министерства обороны за организацию нашей транспортировки на родину", - благодарит военный один из них.

Другой рассказывает: "Мы оказались здесь на каникулах новогодних. Мы собирались приехать покататься на лыжах и попали в ситуацию, когда случилось вот это ужасное происшествие". И тоже говорит слова благодарности спасителям: "Очень хочу поблагодарить за слаженную работу наших военных, наших ребят, которые нас спасали, вывозили из этой страшной ситуации. Огромное спасибо, дай бог им здоровья".

В мире экс-СССР Казахстан Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Массовые беспорядки в Казахстане РГ-Видео

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