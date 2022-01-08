Какой бюджетный кроссовер невозможно перепродать

Кроссовер Nissan Terrano, который является практически точной копией популярного "бюджетника" Renault Duster, не пользуется популярностью на вторичном рынке. По словам эксперта "За рулем" Сергея Зиновьева, дело в том, что модель стала "жертвой маркетинга".

Terrano ни в чем не уступает французскому кроссоверу. Он вынослив, умеет справляться с бездорожьем, вместителен и более комфортен. Но при этом его замучаешься продавать.

Из-за богатого оснащения "японец" дороже Duster на 200-300 тысяч рублей. Почти всю эту разницу лет за пять кроссовер сбрасывает - на вторичке он лишь немногим дороже "француза".

Реализовать без проблем получается лишь 2-4-летние машины с пробегом до 50 тысяч км.

Если не считать некоторых улучшений в оснащении, Nissan Terrano предложить больше нечего. Подобная ситуация схожа с Mitsubishi Outlander XL и его "близнецами" Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Японский кроссовер пользуется большим спросом, а французские машины - нет.

Nissan Terrano отличается от первого поколения Renault Duster иным дизайном экстерьера, слегка измененным интерьером, другими комплектациями с расширенным списком опций. Автомобиль оснащается двигателями объемом 1,6 литра (114 л. с.) и 2,0 литра (143 л. с.). Коробки - 5- либо 6-ступенчатая МКП или АКП. Предлагается как переднеприводная модификация, так и полноприводная версия. Автомобиль сейчас стоит от 1 185 000 рублей.

Напомним, что прошлом году Renault Duster сменил поколение в России, Nissan же продолжает продавать Terrano, который дебютировал в нашей стране в 2014 году.