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Новый "Человек-паук" стал самым кассовым комиксом в российском прокате

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    08.01.2022, 22:20
Текст:   Козьма Лоханкин

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" обошёл в РФ "Мстители: Финал", став самым кассовым кинокомиксом в российском прокате в истории.

Об историческом достижении фильма о дружелюбном соседе свидетельствуют данные Единой Федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС): у "Нет пути домой" уже свыше 2,6 млрд рублей заработка, у "Финала" - около 2,57 млрд.

Ранее сообщалось, что новый фильм про Человека-паука собрал в мировом прокате свыше 1,16 млрд долларов, став таким образом самым успешным фильмом компании Sony.

Наша рецензия на картину "Человек-паук: Нет пути домой" - здесь.

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