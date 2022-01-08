Новый "Человек-паук" стал самым кассовым комиксом в российском прокате

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" обошёл в РФ "Мстители: Финал", став самым кассовым кинокомиксом в российском прокате в истории.

Об историческом достижении фильма о дружелюбном соседе свидетельствуют данные Единой Федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС): у "Нет пути домой" уже свыше 2,6 млрд рублей заработка, у "Финала" - около 2,57 млрд.

Ранее сообщалось, что новый фильм про Человека-паука собрал в мировом прокате свыше 1,16 млрд долларов, став таким образом самым успешным фильмом компании Sony.

Наша рецензия на картину "Человек-паук: Нет пути домой" - здесь.