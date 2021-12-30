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"Человек-паук" собрал 1,16 млрд долларов и стал самым кассовым у Sony

Новости
    30.12.2021, 10:44
Текст:   Анастасия Николаева

"Человек-паук: Нет пути домой" собрал в общемировом прокате (и все еще пока без Китая) 1 млрд 160 млн долларов и стал самым кассовым фильмом у студии Sony. Несколько дней назад он преодолел отметку в 1 млрд долларов.

Этим фильм побил предыдущий рекорд - "Человек-паук: Вдали от дома" (2019) с 1 млрд 130 млн долларов, который держался два года. Сборы третьей части франшизы в США достигли 516,4 млн долларов, оставив позади "Звездные войны: Скайуокер. Восход" с 515,2 млн долларов в домашнем прокате, пишет Deadline.

В нашей стране "Нет пути домой" также показывает хорошие результаты - фильм почти сразу занял первое место по просмотрам и продолжает держаться в лидерах по России и СНГ.

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