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"Человек-паук" стал лидером кинопроката по России и СНГ в выходные

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    20.12.2021, 11:23
Текст:   Ася Кушнарева

Вышедший на прошлой неделе "Человек-паук: Нет пути домой" стал лидером кинопроката в России и СНГ в минувшие выходные. Фильм собрал 1,058 млрд рублей и показал лучший старт по России за этот год.

Не менее впечатляющим оказался и мировой старт "Паука" - в премьерный уик-энд он показал третий результат (587,2 млн долларов) после двух других громких марвеловских проектов - "Мстители: Финал" (1223,6 млн долларов) и "Мстители: Война бесконечности" (640,52 млн долларов).

На втором месте оказалась еще одна крупная премьера прошлой недели - "Матрица: Воскрешение" с Киану Ривзом. Результаты фильма - 319,1 млн рублей за выходные.

На третьей строчке расположился "Зверопой 2". Продолжение популярного музыкального мультфильма выходит в российских кинотеатрах лишь 23 декабря, однако на прошлой неделе начались предварительные показы, которых хватило для того, чтобы фильм выбился в лидеры. Он собрал 40,5 млн рублей.

Замыкают пятерку лидеров, по неофициальным данным портала kinobusiness.com, "Дом Gucci" и "Большой красный пес Клиффорд", собравшие 40,2 млн рублей и 28,4 млн рублей соответственно.

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