"Дом Gucci" собрал в России 210 млн рублей за уикенд

Фильм Ридли Скотта "Дом Gucci", стартовавший в прокате в России и СНГ 2 декабря, заработал 210 млн рублей. Из них за первые два дня проката лента сразу собрала 72 млн рублей.

В основу фильма легла книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", в которой рассказывается о событиях перед убийством Маурицио Гуччи в 1995 году. Его сыграл Адам Драйвер, его супругу Патрицию Реджани - Леди Гага. Наследники модного дома возмущены клеветой в фильме, особенно образом вдовы, изображенной, по их мнению, жертвой, а члены семьи - невежественными головорезами.

По данным портала kinobusiness.com, сборы фильма "Охотники за привидениями: Наследники" составили 177,8 млн рублей с учетом предпоказов. На третьем месте - лидер прошедшей недели мультфильм "Энканто" с 99,2 млн рублей, общая сумма сборов - 284,8 млн рублей. На 4 и 5 местах - новинки этой недели "БУМЕРанг" (37 млн рублей) и "Лётчик" (31,3 млн рублей).

Подробный обзор премьер недели - здесь.