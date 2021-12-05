Киноитоги недели: провал "Охотников", взлет "Летчика", Скотт-скандалист

Для тех, у кого нет времени следить за новостями, - наша еженедельная рубрика, где мы собираем самые яркие события и громкие премьеры и перекидываем мостик к неделе следующей.

Премьера недели: "Охотники за привидениями. Наследники"

Долгожданный релиз, обернувшийся провалом. Вялотекущую, небогатую событиями историю не спасают ни актерский состав (Кэрри Кун, Пол Радд, Фин Вулфхард плюс камео Билла Мюррея, Дэна Эйкройда, Эрни Хадсона и Сигурни Уивер), ни современные эффекты. Подростковая драма, помещенная в "паранормальный" контекст, вызывает ощущение, будто смотришь не самый удачный сезон "Очень странных дел". Остаётся надеяться, что после двух подряд безуспешных попыток продюсеры наконец-то перестанут мучить зрителей и бросят идею реанимировать культовую франшизу. Обзор - здесь.

Отечественная премьера недели: "Лётчик"

Фото: kinopoisk.ru

Из многочисленных новейших российских фильмов о военных лётчиках, работа Рената Давлетьярова - определённо, самая удачная. Опираясь на "Повесть о настоящем человеке", картина с Петром Фёдоровым отдаёт должное не только Алексею Маресьеву, но и другим героям, которым удался подобный подвиг - а их было немало. Здесь хватает и недостатков, но уже за один отрезок с выживанием в лесу (тут неизбежны и уместны сравнения с оскароносным проектом Иньярриту), замечательно поставленные воздушные баталии и отсутствие любимых в последнее время нашими кинематографистами заявлений о "Победе вопреки" "Лётчику" многое хочется простить. Обзор - здесь.

Сериал недели: "В Филадельфии всегда солнечно"

Фото: kinopoisk.ru

Старт пятнадцатого сезона одного из самых долгоиграющих американских сериалов - бальзам на душу всем поклонникам старых добрых ситкомов. Весь персонал знаменитого бара во главе с Дэнни Де Вито отправляется в Ирландию - возможно, последнюю страну в Старом свете и Северной Америке, где можно позволить себе традиционные для шоу неполиткорректные шутки и стёб над столь грозным явлением как #MeToo.

Анонс недели: "Вестсайдская история"

Первый опыт Стивена Спилберга в качестве режиссера мюзикла, к которому, по его собственному утверждению, он шел всю жизнь, - новая версия знаменитого бродвейского мюзикла, уже однажды, в 1961-м, экранизированного. Причём с бешеным успехом - десять "Оскаров", включая главный, при одиннадцати номинациях, а также масса других наград. Хрестоматийная история о Ромео и Джульетте, перенесенная в Нью-Йорк середины прошлого века. В Америке премьера уже состоялась, приведя в восторг большинство зрителей и критиков, которые прочат и свежей картине блестящую судьбу. В России фильм можно будет посмотреть с 9 декабря.

Интервью недели: Алек Болдуин рассказал о трагедии на съёмках

Актер прервал затянувшееся на полтора месяца после трагедии на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" молчание. Немного всплакнул перед камерами, взял себя в руки, заявил, что вины за собой не чувствует и последовательно отмёл все обвинения в свой адрес: на спусковой крючок не нажимал, пистолет выстрелил сам по себе, а на Галину Хатчинс ствол направил по её же просьбе ради лучшего кадра. Полиция с Болдуином солидарна: в качестве подозреваемого его больше не рассматривают. Впрочем, расследование не закончено. Как минимум, необходимо выяснить, как на площадку попали настоящие патроны, и все-таки определить виновного. Подробнее об интервью - здесь.

Рейтинг недели: IMDb назвал самых популярных актеров и актрис года

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Открывается предновогодний сезон всевозможных тематических подборок. Самый занятный список недели составлен на основе количества просмотров страниц артистов на самом в Сети популярном киноагрегаторе. Его возглавила звезда "Мстителей" Элизабет Олсен - благодаря сумасшедшему интересу зрителей к сериалу "Ванда/Вижн" с её участием. На втором месте - звезда шоу "Бриджертоны" Реге-Жан Пейдж, которого журналисты уже окрестили "прорывом года". Бронза досталась Флоренс Пью - как считается, из-за участия в "Черной вдове". Оставшиеся места в первой десятке между собой распределили Ана де Армас, Ивонн Страховски, Аня Тейлор-Джой, Александра Даддарио, Джоди Комер, Бен Барнс и Лили Джеймс. Подавляющее большинство прославились благодаря многосерийным картинам, что подтверждает тенденцию вытеснения полнометражного кино сериалами.

Скандалист недели: Ридли Скотт

Фото: Joel Ryan/Invision/AP

Не успел сэр Ридли разобраться с миллениалами, которые не оценили "Последнюю дуэль", как тут же угодил благодаря своей несдержанности в курьёзный холивар в Рунете и был атакован ещё с одного фланга. Картина "Дом Гуччи" вызвала недовольство представителей легендарного семейства, которые посчитали, что режиссер исказил историю и выставил их предков "невежественными грубиянами", а Патрицию Реджани - жену и заказчицу убийства Маурицио Гуччи - едва ли не жертвой (хотя с таким видением работы Скотта можно как минимум поспорить). Возмутились они настолько, что готовятся подать в суд на создателей фильма за клевету. Ридли Скотт пока не отреагировал, но, судя по тому, что во время съемок он не консультировался ни с кем из Гуччи, их мнение его не особенно волнует. Как и судебные иски, к которым мэтр, известный скверным и конфликтным характером, давно привык. Обзор фильма - здесь.

Трейлер недели: "Матрица: Воскрешение"

Новый ролик демонстрирует отсылки к предыдущим частям франшизы (в частности, в трейлере видны оба Морфеуса - Лоуренса Фишборна и Абдулом-Матином II). Премьера картины в России назначена на 16 декабря.

Утрата недели: Нина Ургант

В Санкт-Петербурге ушла из жизни народная артистка РСФСР Нина Ургант. Успешную театральную деятельность она на протяжении нескольких десятилетий совмещала со съемками в кино. Самые знаменитые картины - "Белорусский вокзал", "Волшебная сила", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина", "Сыновья уходят в бой", "Премия", "Укротительница тигров". Её последняя роль - в фильме "Азиат" 2008 года. Нине Ургант было 92 года.