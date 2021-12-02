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Сайт IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2021 года

Новости
    02.12.2021, 18:04
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ресурс IMDb назвал десятку самых популярных в 2021 году актеров и актрис. Рейтинг выглядит так (в скобках указаны место в прошлом году и самый значимый проект в этом):

1. Элизабет Олсен (вне рейтинга, "Ванда/Вижн").

2. Реге-Жан Пейдж (вне рейтинга, "Бриджертоны").

3. Флоренс Пью (20-е место, "Черная вдова").

4. Ана де Армас (1-е место, "Не время умирать").

Фото: kinopoisk.ru
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5. Ивонн Страховски (вне рейтинга, "Войны будущего").

6. Аня Тейлор-Джой (2-е место, "Прошлой ночью в Сохо").

7. Александра Даддарио (19-е место, "Белый лотос").

8. Джоди Комер (39-е место, "Главный герой").

9. Бен Барнс (вне рейтинга, "Тень и кость").

10. Лили Джеймс (52-е место, "Пэм и Томми").

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