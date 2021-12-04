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"Я не стрелял": что рассказал Алек Болдуин в интервью после трагедии

Журнал
    04.12.2021, 17:47
Текст:   Дмитрий Николаев
Алек Болдуин решился на первое полноценное интервью спустя полтора месяца после трагедии на съемочной площадке картины "Ржавчина". И хотя в самом начале беседы с суперзвездой американской тележурналистики Джорджем Стефанопулосом актер не сдержал слёз, было заметно, что он уже пережил ситуацию. Аккуратный и подтянутый, с демократично расстегнутым воротником рубашки, но в приличествующих случаю полу-траурных цветах Болдуин держался достойно, а порой - даже вызывающе. От потерянного, поникшего подозреваемого в убийстве, готового рыдать на груди у вдовца Галины Хатчинс - Мэттью - не осталось и следа. Утерев слезы, Болдуин заявил, что не испытывает чувства вины. А некоторое время назад, услышав упреки в безответственном обращении с оружием от Джорджа Клуни, чуть завуалированно послал того куда подальше.

Не сказать, что Болдуин после смерти Хатчинс подвергся травле, что часто случается, когда публичный человек оказывается в противоречивых обстоятельствах. Помимо ярых сторонников Трампа (с котором у актера многолетний конфликт) и папарацци, которые однажды устроили настоящую автопогоню за Болдуином, вынудив его давать комментарии прямо у обочины, большинство отнеслись к нему с сочувствием. Тем не менее он, заручившись поддержкой офиса прокурора, решил окончательно обелить собственное имя, чтобы даже у самых подозрительных не осталось сомнений в его невиновности.

Фото: kinopoisk.ru
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Вышедшее в трех частях на канале ABC интервью представляет собой развернутое отрицание Болдуином какой-либо причастности к произошедшему. По его словам, он вообще не нажимал на спусковой крючок, держа палец параллельно стволу. И это готовы подтвердить свидетели. Будь его воля, Болдуин даже не стал бы направлять пистолет в сторону людей, но Хатчинс якобы сама попросила повернуть дуло в её сторону ради лучшего кадра. Актер повторил уже звучавшую ранее информацию о том, что оружие ему вручили со словами "ствол холодный", а значит - незаряженный.

Фото: kinopoisk.ru
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Впрочем, в какой-то момент Болдуину стали предъявлять претензии по поводу не самого выстрела, а разгильдяйства, царившего на съемках и за которое он, будучи не только актером, но и продюсером проекта, нёс ответственность. Как утверждает Болдуин, в его обязанности не входило следить за организацией съемочного процесса, проверять долги по зарплатам, и уж тем более - контролировать стрельбу по банкам из настоящих пистолетов, которой увлекались некоторые члены съемочной группы в свободное время. Если у кого-то еще остались сомнения в святости голливудской звезды, то он спешит их развеять. Оказывается, когда в октябре группа работников возмутилась задержкой выплат, он пообещал всё компенсировать из собственного гонорара (за аналогичный поступок Уилла Смита недавно носили на руках). Впрочем, они почему-то не поверили и, не дождавшись милости, покинули съемки. А потом еще и подали два иска к бывшему работодателю.

При бесчисленных нюансах, случай Болдуина не может не вызывать ассоциации с резонансным отечественным "делом Ефремова". Как минимум, оба - талантливые актеры, не скрывающие проблем с алкоголем и часто оказывающиеся в центре скандалов. При этом особенно в глаза бросается диаметрально противоположное поведение "фигурантов" и их окружения в период после трагедии. Не устраивая цирк и не пытаясь судорожно перевалить вину на первого попавшегося, Болдуин и его адвокаты дождались, пока закончится первый этап расследования, и выступили со стройной версией, ознакомившись с которой, актера можно обвинить в разве что немного наигранной демонстративной скорби.

Фото: kinopoisk.ru
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В полиции уже заявили: шансы на то, что Болдуину предъявят хоть какое-нибудь обвинение - минимальны, хотя до сих пор непонятно, как на площадку попали настоящие патроны и почему пистолет сам по себе выстрелил. В поисках стрелочника указующий перст Фемиды сместился сперва на ассистента режиссера Дэвида Холлса, который вручил пистолет Болдуину, но ни в его обязанности, ни в компетенцию проверка оружия не входила. Этим должна была заниматься оружейник Ханны Гутьеррес-Рид. Впрочем, судя по тенденции, не будет сюрпризом, если виновной признают саму Галину Хатчинс.

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