Ридли Скотт обвинил в провале "Последней дуэли" миллениалов

Ридли Скотт пришел в подкаст WTF Марка Марона и резко высказался о рейтингах своего детища "Последняя дуэль", который провалился в американском прокате.

Режиссер заявил, что Disney сделал большую работу по продвижению фильма, однако "аудитория миллениалов, воспитанная на этих чертовых (он высказался грубее - прим. "Кинократии") мобильниках" не смогла оценить работу режиссера, пишет The Hollywood Reporter.

По некоторым данным, сборы составили 27 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. "Нельзя побеждать все время. Я не жалел ни об одном своем фильме. Никогда. Я очень рано научился быть критиком самого себя", - подчеркнул Ридли Скотт.

В России "Последняя дуэль" стартовала в прокате 18 ноября и сразу - со второго места по сборам за уик-энд (сразу после "Вечных").

2 декабря в прокат выходит еще один фильм режиссера - "Дом Gucci" с Леди Гагой и Адамом Драйвером. Кроме того, 83-летний Скотт рассказал, что уже написал сценарии к пилотам сериалов по "Чужому" и "Бегущему по лезвию", а также назвал дату начала съёмок фильма о Наполеоне.