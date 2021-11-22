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Стала известна дата начала съемок фильма Ридли Скотта о Наполеоне

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    22.11.2021, 20:07
Текст:   Юлия Авакова
Фото: Joel Ryan/Invision/AP Фото: Joel Ryan/Invision/AP
Фото: Joel Ryan/Invision/AP

Британский режиссер Ридли Скотт, поражающий скоростью выпуска новых работ - не успела появиться "Последняя дуэль" (The Last Duel) , как на очереди - "Дом Гуччи" (The House of Gucci), - рассказал о дате начала съемок своего нового фильма, главным героем которого станет Наполеон Бонапарт. Они стартуют 15 января. Об этом режиссер рассказал в рамках выпуска программы Today, выходящей на BBC, о чем сообщает портал Deadline.

Картина Kitbag, чье название можно перевести как "вещевой мешок", объединит таких актеров как Хоакин Феникс и Джоди Комер (с ее участием недавно вышел пандемийный фильм "Помощь"). Последней предстоит сыграть роль Жозефины Богарне, первой жены "маленького капрала".

Также стало известно, что в разработке у Ридли Скотта находится продолжение "Гладиатора", еще один фильм о "Чужом" и сериал по "Бегущему по лезвию", призванный "расширить вселенную" проекта.

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