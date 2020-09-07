Ридли Скотт снимет нового "Чужого"

82-летний британский режиссер и продюсер Ридли Скотт подтвердил, что снимет еще как минимум один фильм во вселенной "Чужих". Фильм уже в разработке. Первая картина линейки вышла еще в 1979-м.

При этом новая лента, скорее всего, не будет пересекаться с историями, рассказанными в неровно принятых "Прометее" (2012) и картине "Чужой: Завет" (2017), уточняет демиург в интервью Forbes. По крайней мере, это - "сомнительно".

Как далеко зашли работы над фильмом, Скотт не сообщил и никаких дат не обозначил.

Стоит акцентировать, что о возможности очередной главы франшизы стало известно весной прошлого года.

При этом Скотт и продюсер франшизы Уолтер Хилл заявили: сценарий уже есть и режиссера он устраивает.

Напомним: на экраны только что начал выходить первый сезон сайфая "Воспитанные волками", на котором Скотт выступил продюсером и постановщиком двух первых эпизодов. Всего в первом сезоне десять серий. Причем, если всё сложится, зрителя могут ждать еще четыре сезона шоу. На что сам Скотт смотрит с энтузиазмом, так как в полном восторге от сценария проекта.