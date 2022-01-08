Посол РФ в США: Расширение НАТО противоречит принципу безопасности в Европе

Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны", - говорится в комментарии Антонова для журнала Newsweek, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который сказал, что Запад никогда не обещал не расширять НАТО. Она напомнила хронологию заверений Альянса в нерасширении. Дипломат указала на документы о переговорах об объединении Германии в 1990 году, привела знаменитое высказывание госсекретаря США Джеймса Бейкера "ни дюйма на восток", которое прозвучало на встрече с Михаилом Горбачевым в 1990 году, а также другие высказывания западных партнеров.

Заседание Совета Россия-НАТО пройдет в Брюсселе 12 января. Об этом говорится в соответствующем заявлении альянса. Ожидается, что на повестке дня будут вопросы, связанные с европейской безопасностью, в частности - с Украиной.